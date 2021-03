Charline et Matthias (Top Chef 2021) : La discussion en off qui a tout changé

Cette septième semaine de compétition dans Top Chef 2021 est marquée par le départ d'une nouvelle candidate. Après Adrien, Yohei, Jarvis, Mathieu, Pierre, Bruno et Pauline, c'est au tour de Charline d'être éliminée du célèbre concours de M6 ! En interview pour Purepeople.com, la benjamine de la saison, grande gagnante d'Objectif Top Chef, se livre sur son aventure. Sa relation tendue avec Matthias, les critiques des chefs, ses rapports avec Philippe Etchebest ou encore ses projets ambitieux, la belle brune se confie.

Qu'avez-vous ressenti lors de votre élimination ?

J'étais très triste. C'est quand même une belle aventure qui s'achève... Mais je suis quand même allée loin dans le concours et j'ai énormément appris durant l'aventure donc je suis quand même fière, très fière même de mon parcours.

Pendant la dernière chance, Philippe Etchebest estime qu'il "manque de la matière", Paul Pairet pense plutôt à "un amuse-gueule qu'une entrée" et trouve l'assiette "jolie mais pas aboutie"... Comprenez-vous les critiques des chefs ?

Je comprends qu'il n'y ait pas assez de poireaux. Mais peut-être pas de là à dire que c'est un amuse-bouche quand même ! Il manque de la matière dans mon assiette, je suis d'accord. Mais je n'ai aucun regret. J'ai tout donné. Les dernières chances, ce n'est jamais facile. Je me suis donnée jusqu'au bout et si ce n'est pas passé, c'est que ça devait se passer comme ça !

Lors de sa dernière chance, Pierre s'est "fracassé le front". Durant d'autres saisons, des candidats se sont aussi blessés en off. Cela vous est-il arrivé ?

Je n'ai rien eu de grave ! Uniquement des petites coupures par-ci, par-là.

Quel a été le meilleur moment de l'aventure ?

J'ai apprécié toute l'aventure auprès du chef Etchebest et de mon équipe. Mais le meilleur moment reste l'épreuve du dessert aux champignons avec Régis et Jacques Marcon. C'était énorme ! Je les avais déjà rencontrés pour la finale d'Objectif Top Chef, et c'était déjà fou. Là, leurs remarques sur mon assiette étaient vraiment plaisantes. Et puis on a cuisiné en forêt, chose qui n'arrive jamais (rires). Les chefs arrivent avec les paniers de champignons, en pleine nature... J'ai adoré aussi cette épreuve !

Quel a été le moment le plus compliqué ?

Ce qui a été compliqué, c'était de se faire entendre au début. Je me suis quand même battue, et ça va mieux sur les dernières épreuves je trouve. Aussi, l'épreuve du trompe-l'oeil, je me disais que c'était la catastrophe et que je ne parviendrais pas à tout sortir ! J'ai eu un petit coup de stress... Tout comme sur celle du champignon d'ailleurs. A la fin, j'ai perdu mes moyens. Il restait deux minutes, je n'avais pas fini de dresser mon assiette...

En début d'aventure, vous avez eu du mal à vous imposer face à Matthias. Que s'est-il passé ?

Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Je pense que Mathieu et Matthias ont eu un peu peur de mon niveau au début. Ils avaient du mal à me faire confiance parce que finalement je n'ai que quatre ans de cuisine, j'ai moins d'expérience qu'eux. Ils craignaient que je fasse louper quelque chose. C'est dommage parce que je n'ai rien raté pendant les épreuves de brigade, et si j'avais été écoutée on aurait pu éviter des erreurs justement. J'ai eu une discussion avec Matthias, on a parlé après l'épreuve pour mettre les choses à plat et que ça ne recommence pas. Et puis ça n'a pas recommencé !

Vous intégrez le concours après avoir remporté Objectif Top Chef... Vous connaissez donc bien Philippe Etchebest ! Comment le qualifieriez-vous ?

C'est un chef hyper talentueux. Il prend vraiment le temps de nous apprendre, de bien nous expliquer les choses et de nous amener au bout de ce qu'on veut faire. C'est un mentor, c'est LE chef !

Que pensez-vous de ses interventions dans Cauchemar en cuisine par exemple ?

Je trouve ça super qu'il aide les restaurateurs qui ont de gros problèmes, parce qu'il faut le dire parfois c'est très chaud. C'est très gentil et généreux de sa part. Même si ça part un peu en cacahuète parfois, il faut les remettre à leur place et leur expliquer que la vie c'est comme ça et pas autrement. Je trouve ça super ce qu'il fait !

Quels rapports entretenez-vous avec le chef aujourd'hui ?

On a de bons rapports. J'envoie des messages de temps en temps pour savoir comment il va, et c'est tout !

Dans Top Chef comme au quotidien, il y a peu de femmes en cuisine. Vous êtes l'une des rares candidates du concours. Comment le vivez-vous ?

Je le vis très bien, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Après, je trouve que ça commence à vachement évoluer. Et c'est une bonne chose ! Pour moi, un homme et une femme sont au même pied d'égalité en cuisine.

Alexia Duchêne, ex-candidate de Top Chef, avait dénoncé le harcèlement sexuel, voire pire en cuisine. Qu'en pensez-vous ?

Je pense que ça doit arriver à certaines femmes. Moi je n'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que si cela arrive, c'est dégueulasse ! Que tu sois commis femme ou commis homme, c'est exactement pareil. Donc à un moment, il faut arrêter les bêtises ! Je pense que si un problème se pose il faut s'imposer et tout se passe bien après.

Comment avez-vous vécu cette expérience télévisée ?

Très bien ! J'ai été très bien accompagnée sur Objectif Top Chef et Top Chef par des personnes bienveillantes. J'ai adoré ! Je savais que ça allait être tourné, mais je n'avais pas l'impression que je passais dans une émission télé. Après, c'est vrai qu'au début c'était compliqué de communiquer avec les journalistes pendant les épreuves, mais j'ai fini par faire abstraction de tout.

Comment vivez-vous cette période de pandémie ?

J'ai la chance de ne pas m'ennuyer, donc je dirais que ça va. Je cuisine beaucoup chez moi. Après, c'est sûr que ce n'est pas facile... On fait avec ! Je ne peux pas pour l'instant cuisiner pour d'autres personnes en click&collect ou livrer que mes proches, je n'ai pas le droit. Peut-être que dans les mois à venir je créerai une micro-entreprise aux normes.

Quels sont vos projets ?

J'aimerais apprendre pendant un ou deux ans les bases de la cuisine en France. Ensuite, j'aimerais partir à l'étranger, notamment au Japon pour apprendre de la culture du pays. Puis, j'aimerais ouvrir mon restaurant après tout ça !

