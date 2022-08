Christine Bravo dévoile son petit-fils Felipe, un ado déjà "beau gosse" qui fait craquer ses abonnés

Très discrète en général sur son fils Mathieu, âgé de 46 ans, et sur la petite famille de celui-ci, elle avait seulement révélé avoir trois petits-enfants. Ce qui signifie qu'après Enora et Felipe, elle devra encore en présenter un à ses fidèles fans ! Pour le moment, le petit dernier reste en tout cas bien caché, tout comme l'autre fille de Christine Bravo, Clara, née en 1992 d'un second mariage. Celle-ci accompagne cependant de plus en plus sa mère dans des événements mondains.

D'ailleurs, l'animatrice en avait parlé un peu plus tôt cet été : " Ma fille m'adore, je ne comprends pas pourquoi. Moi qui suis a priori le contraire de la mère telle qu'on peut l'idéaliser, j'ai des mômes, c'est des glus. 'Maman, maman, maman, je t'aime'. Avec des textos tous les jours à 30 ans, 40 ans. Tous mes potes me disent : 'Comment ça se fait ? Nous on a été normaux avec nos enfants, on n'a pas eu ta carrière de malade [...] et nos gosses ne pensent qu'à un truc, c'est se barrer et ne pas nous donner de nouvelles'. Moi j'ai des glus et je ne me l'explique pas". En tout cas, une maman pleine d'humour !