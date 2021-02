Clémentine Célarié ancienne enrobée : "Ça a été tellement emmerdant !"

Difficile d'oublier Clémentine Célarié et sa taille de guêpe, dans les années 1990, dans les publicités Slim Fast ! Depuis qu'elle a été l'égérie d'une gamme de produits minceur, et que ses "rondeurs pleine de charme" se sont envolées, la comédienne est en guerre perpétuelle contre son corps. "Quand j'étais plus enrobée ça a été tellement emmerdant, que ça entravait ma liberté, se rappelle-t-elle dans les colonnes de Télé Star. Donc je me suis obligée à une rigueur implacable, comme un pacte passé avec moi-même. Le centre de tout cela, c'est la passion amoureuse que je nourris pour tout ce que je fais. Quand j'entends qu'il ne faut jamais s'emballer : quelle connerie ! Si on ne s'emballe pas, c'est la vie qui le fera : entre quatre planches, ça s'appelle un cercueil !"

Elle est si fraîche, si rayonnante, que la bataille semblait gagnée d'avance ! Mais cette confiance en soi, Clémentine Célarié la doit à un nombre conséquent d'efforts. A l'adolescence, son visage n'était, par exemple, pas tout à fait identique. Comme elle l'a avoué au magazine Gala en décembre 2019, elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier l'une des parties centrales de son visage. "Je me sentais tellement moche, expliquait-elle. J'avais un nez terrible. Ça a complètement changé mon existence. Je me sentais enfin jolie."

Bien sûr, il n'y a pas que le physique qui compte. L'essentiel étant que Clémentine Célarié se sente belle et bien dans ses baskets. Elle a, d'ailleurs, bien d'autres choses à penser ! La comédienne de 63 ans est l'héroïne de la série Police de caractère sur France 2, dans laquelle elle incarne Louise Poquelin, un personnage haut en couleurs - à son image. Elle était très pétillante samedi 20 février dans l'émission de Laurent Ruquier " On est en direct" sur France 2. Elle prépare également son premier film en tant que réalisatrice, une adaptation de Pierre et Jean de Guy de Maupassant. Ces récentes performances ont d'ailleurs été saluées par la critique. En 2018, elle a obtenu prix d'interprétation des Global Motion Picture Awards pour le film En mille morceaux, de Véronique Mériadec...

