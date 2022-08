Danse avec les stars 2022 : Une grosse surprise confirmée au casting

La production de Danse avec les stars (TF1) prépare activement le retour de l'émission, pour l'automne prochain. En attendant, les informations concernant le 12e édition continuent à tomber petit à petit. Et ce vendredi 12 août 2022, les internautes ont eu le droit à une belle surprise pour ce nouveau casting.

Des rumeurs ont circulé ces dernières semaines, mais jamais son nom n'a été annoncé. Pourtant, Clémence Castel fera bel et bien partie de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Une révélation faite aujourd'hui sur le compte officielle du programme. "Salut à tous, c'est Clémence Castel. Vous avez plus l'habitude de me voir dans la nature que sur un parquet de danse. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que je participe à la nouvelle saison de Danse avec les stars. Je suis trop contente de relever ce nouveau défi et j'ai vraiment hâte de commencer les répétitions. Je vous donne rendez-vous très très vite sur TF1", confie l'ancienne candidate de Koh-Lanta (en 2005, 2018 et 2021) en vidéo.

Clémence Castel a également fait une publication sur son compte personnel. "Un énorme saut dans le vide pour moi, dans un domaine qui m'est inconnu, mais pour une nouvelle aventure qui sera à coup sûr aussi excitante qu'enrichissante ! C'est en sortant de sa zone de confort que l'on apprend, que l'on mûrit, et que l'on grandit ! Nous y voilà ! Mais vous commencez à me connaître, j'adore les challenges, et je n'aime rien de plus que de me dépasser et donner le meilleur de moi même pour atteindre mes objectifs, quel que soit le domaine ! Alors rdv dans quelques semaines, je compte sur vous pour me soutenir au max (j'en aurai besoin !) ! La vie toute entière est une merveilleuse aventure... À suivre...", a écrit l'ancienne compagne de Mathieu Johann. Reste à savoir si celle qui a remporté le jeu d'aventure à deux reprises sera tout de même tout aussi forte sur une piste de danse. Nul doute qu'elle pourra compter sur les ex-candidats de Koh-Lanta Laurent Maistret, qui a remporté la saison 7 de DALS en 2016, ou sur Moussa, participant de la saison 11 en 2021, pour lui donner quelques conseils.