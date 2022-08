Delphine Jubillar : La compagne de son amant a-t-elle menti ? Son témoignage remis en question !

Nouveau rebondissement dans l'affaire Delphine Jubillar : les auditions de l'amant de la disparue du Tarn et la compagne de ce dernier ont été dévoilées dans les colonnes de La Dépêche du midi. Des propos qui montrent un nouveau visage à celui qui avait conquis le coeur de l'infirmière en procédure de divorce de Cédric Jubillar (en détention provisoire pour homicide par conjoint) et qui contredisent également certaines informations sur la relation entre la jeune femme et la compagne de celui qui était surnommé le "confident de Montauban".

Deux versions s'opposent désormais. Dans ses déclarations devant les juges d'instruction, C., 32 ans, la compagne de l'amant de Delphine Jubillar a déclaré le 30 juin 2022, selon La Dépêche : "Je voyais Delphine comme une confidente. Je n'étais pas au courant que cette relation était bien entamée. Je ne savais pas qu'il avait le projet d'une séparation avec moi. Je n'ai pas mesuré ce qu'il se passait entre eux. C'est quand Delphine a disparu que j'ai compris."

Son compagnon, qu'elle dézingue littéralement dans ses propos également en le qualifiant de pervers narcissique qui multiplie les conquêtes, tient un discours différent. Employé d'une enseigne de bricolage et professeur de piano à ses heures, il a dit que sa compagne et mère de leur enfant savait qu'il s'agissait d'une relation amoureuse entre Delphine et lui. Il lui en aurait parlé ouvertement le 15 décembre 2020, jour ultime durant lequel la maman de Louis et Elyah a été vue vivante.

L'avocat de Cédric Jubillar avait donné de nombreux détails de cette relation triangulaire au Nouveau Détective : "Cet homme donnait des cours de piano. Un jour, sa femme est entrée à l'improviste et est tombée sur Delphine, a précisé le controversé maître Jean-Baptiste Alary. Il a juré que celle-ci était son élève alors qu'ils venaient sans doute d'avoir une relation intime dans le lit conjugal. Quand elle a appris la vérité, on comprend qu'elle se soit sentie trahie, humiliée", a-t-il ajouté. Selon BFMTV, elle avait alors demandé des explications échangeant des SMS avec sa rivale. Malgré leurs différends, les deux femmes se seraient mises d'accord pour attendre le moment adéquat avant de révéler quoi que ce soit et de mettre leur romance "en pause", à savoir que l'amant et sa compagne soient officiellement séparés, après les fêtes de Noël.

Cependant, Delphine Jubillar aurait "enfreint" les règles : le soir même, elle a envoyé une photo d'elle à son amant en combishort, ce qu'ont confirmé les enquêteurs. Pour la défense, la piste de la femme trahie n'a pas été assez explorée mais elle avait un alibi qui a convaincu la justice, tout comme son compagnon : la nuit de la disparition de l'infirmière, ils étaient ensemble, ce que le bornage de leur portable a confirmé. Des interrogations émergent désormais sur les différentes versions présentées des rapports entre ce trio...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.