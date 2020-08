Donald Trump en deuil et ému : son frère cadet Robert est mort "paisiblement"

Donald Trump a perdu son frère adoré, Robert. Le décrié président républicain, candidat à sa réélection, a cependant eu le temps de lui faire ses adieux, prévenus par ses médecins que la fin était toute proche. Sa mort est survenue le samedi 15 août. Il avait 72 ans.

Robert Trump, frère cadet du président des Etats-Unis Donald Trump, est donc décédé samedi à New York, a annoncé le président dans un communiqué. "C'est avec le coeur lourd que j'annonce que mon merveilleux frère, Robert, est mort paisiblement cette nuit. Il n'était pas seulement mon frère, il était mon meilleur ami. Son souvenir vivra toujours dans mon coeur. Robert, je t'aime. Repose en paix", a fait savoir le locataire de la Maison Blanche, âgé de 74 ans, dans un communiqué transmis à la presse. La veille, il se rendait à son chevet sous une impressionnante escorte policière et était resté à ses côtés pendant 45 minutes. Pour l'heure, on ne connait pas la cause de la mort.

Ivanka Trump, fille et conseillère du président, a déclaré samedi sur Twitter : "Oncle Robert, nous t'aimons. Tu es dans nos coeurs et dans nos prières, toujours".

Ces derniers mois, Robert Trump s'était fait remarquer en essayant, sans succès, de faire interdire par la justice la publication d'un livre de sa nièce Mary Trump décrivant Donald Trump comme le produit d'une famille "toxique". Il faut dire que le défunt, qui a lui aussi longtemps évolué dans l'empire immobilier familial, soutenait son frère depuis qu'il s'était lancé en politique. "Je soutiens Donald à 1000%", avait-il lancé en janvier 2016, alors que son frère lançait sa course à la Maison Blanche. "Je pense qu'il fait un travail formidable, il a un message formidable".

Divorcé en 2009, il venait de se remarier, en mars, avec Ann Marie Pallan, une employée de l'empire familial.