Francis Cabrel en deuil : sa mère Denise est morte, un douloureux message partagé...

La famille Cabrel toute entière pleure la disparition de sa matriarche, désormais... A 90 ans, Denise Cabrel s'est en effet éteinte ce mardi, comme l'apprend le quotidien Sud-Ouest, qui précise dans son carnet que les obsèques de celles-ci se sont ensuite déroulées ce jeudi en présence de toute sa famille. Un clan soudé, qui a sûrement fait front derrière le chanteur, sa soeur Martine et son discret frère, Philippe.

Il faut dire que la famille est grande : grâce à ses trois enfants, Denise Cabrel était huit fois grand-mère (des trois filles de Francis Cabrel notamment, Aurélie, 36 ans, Manon, 32 ans, et Thui, 18 ans) mais également cinq fois arrière-grand-mère. L'interprète de Petite Marie est en effet grand-père depuis quelques années de Mona et Raphaël, les deux enfants de sa fille aînée.

Si celui-ci n'a pas encore réagi, sa soeur Martine a déjà publié une message très émouvant sur sa page Facebook : "Ma beauté, mon repère et mon soutien de toujours, ma consolation, mon admiration, ma force et mon courage désormais, celui que tu as eu toute ta vie devant chaque épreuve, tu vas tellement me manquer, nous manquer... Il y aurait tant de choses à dire... Merci Maman", a-t-elle écrit. Et on imagine que de tels mots sont partagés par son frère Francis, toujours très pudique sur sa vie privée, ses enfants, et même ses petits-enfants, pour qui il "pense de plus en plus" à la retraite.