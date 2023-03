Francis Huster et son rapport avec ses célèbres ex : ce qu'il n'a jamais pu faire par amour pour elles

Compagnon d'Isabelle Adjani rencontrée à la Comédie-Française puis de Nina Companeez durant quinze ans, Francis Huster a trouvé l'amour dans les bras de l'actrice italo-brésilienne Cristiana Reali de 1991 à 2008. Ensemble, le couple a eu deux enfants : Élisa (prénom choisi en hommage à Elizabeth Taylor) née en 1998 et Toscane Rose, née en 2003.

Interviewé par France Bleu, l'acteur de 75 ans a fait de rares confidences à propos de sa séparation avec la mère de ses enfants. Une rupture réfléchie pour le bien de leurs filles, qui avaient semble-t-il senti qu'il était préférable pour leurs parents de rompre. "Je sais pas si les gens, hommes ou femmes, ont la clarté des enfants. Les enfants se rendent bien compte si leurs parents, oui ou non, peuvent vivre ensemble quotidiennement ou si au contraire ils sont plus heureux séparés et qu'ils se revoient non plus en tant que couple mais en tant que parents", a ainsi expliqué l'acteur.

On est jamais ami d'une femme qu'on a aimée

"En tant qu'amis aussi ?", a alors demandé l'animatrice radio. "Non on est jamais ami d'une femme qu'on a aimée j'y crois pas du tout", a partagé le comédien. "Un ami c'est quelqu'un qui veut que vous restiez tel que vous êtes c'est pour ça que l'amitié est quelque chose de magnifique. On se retrouve quand on est avec son ami alors que quelqu'un qui vous a aimé veut toujours vous changer". "Vous n'avez jamais changé par amour ?", "J'ai changé par amour que sur scène" a-t-il ensuite répondu avec sincérité.