Franck Gastambide frappé par un handicap, il apporte d'importantes précisions...

Franck Gastambide est l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Mais, ce vendredi 25 février, avec la sortie de Sans Répit sur Netflix, c'est dans un autre registre que celui de la comédie dans lequel il s'est fait connaître qu'il se dévoilera à ses nombreux admirateurs. Comme il l'a déjà fait dans le passé en évoquant son statut de Haut Potentiel Intellectuel.

Touché par cette forme de handicap, Franck Gastambide est revenu sur le contexte dans lequel il a appris cette nouvelle. A l'époque, en 2018, il partait tourner un épisode de Rendez-vous en terre inconnue, présenté par Frédéric Lopez. Mais l'animateur emblématique a décidé de le lâcher au dernier moment, marquant son départ de l'émission. Cet abandon, celui qui serait séparé de Sabrina Ouazani l'a très mal vécu : "Ce n'est pas simple, j'ai eu cette sensation de plonger dans le vide, ce qui n'est pas une sensation normale. C'était extrêmement excessif la réaction que j'ai eue."

C'est à ce moment-là qu'il apprend être HPI : "Les psychologues m'ont dit : 'Vous ne le savez peut-être pas mais vous faites partie de cette famille". Pour autant, Franck Gastambide n'aime pas ce que l'image de ces mots renvoie aux autres. Contrairement à ce que l'on peut penser en raison du nom du syndrome, être Haut Potentiel Intellectuel ne signifie pas être plus intelligent que les autres : "Je n'en parle jamais parce que le mot est un peu trompeur, 'Haut Potentiel Intellectuel', ça veut dire qu'on est peut-être plus intelligent mais ce n'est tellement pas ça. Moi je souffre d'hypersensibilité".

Franck Gastambide explique que toutes ses émotions sont décuplées dans certains moments cruciaux de sa vie : "Il y a des choses qui me touchent qui ne devraient pas me toucher autant, il y a des choses qui me blessent qui ne devraient pas me blesser autant. Donc c'est un handicap difficile". En découvrant qu'il en était atteint, Franck Gastambide a décidé de libérer la parole pour aider les autres à apprivoiser ce handicap, loin d'être insurmontable : "Je sais qu'il y a des tas de gens qui le sont et qui ne le savent pas. Quand on le sait, on peut en tirer avantage et surtout on comprend plus qui on est, on comprend plus pourquoi on est comme ça". Un discours plus que Validé.