Gims : Quel est le vrai prénom du rappeur ?

Le mardi 26 janvier 2021, Gims fait partie des artistes invités dans l'émission Taratata 100% Live. L'occasion de revenir sur les points de sa carrière qui suscitent parfois les interrogations de ses fans. Beaucoup se demandent quel est le véritable prénom de l'artiste, qu'on appelait Maître Gims il y a encore quelques années. Son vrai nom de naissance est Gandhi Djuna.

Si on aurait pu se dire que Gandhi Djuna, c'est un nom qui claque pour un rappeur, l'artiste a voulu partir dans une toute autre direction lorsqu'il a choisi son nom de scène. À l'origine, c'est sa passion pour les arts martiaux et le rêve américain qui a déteint sur son pseudo. "Mon grand frère m'appelait comme ça parce que ça ressemblait à des noms américains de séries, comme Gibbs, Jim, James. À cette époque, nous découvrions le rap US, et on trouvait que ça sonnait bien. Voilà comment je me suis appelé Gims", avait expliqué le rappeur à TV Mag, en septembre 2020.