Hélène Ségara réalise le rêve de Julien Doré dans "La Chanson Challenge"

Sur Twitter, les internautes ont craqué devant ce moment qui n'a pas manqué de les émouvoir. "Tellement adorable sa tête, trop chouuuu, quand il voit qu'Hélène Ségara arrive et est avec lui sur scène. Un fan devant une grande artiste quoi..." , "Quel beau moment Julien Doré et Hélène ... sincérité .... Top on en a besoin", "Hélène et Julien, quel duo", "Touchant la réaction de Julien quand il a vu Hélène arriver", "Hélène & Julien, quelle merveille ce petit duo improvisé" , "Très émouvant l'entrée sur scène d'Hélène Ségara aux côtés de Julien Doré" peut-on lire sur Twitter.

Au cours de l'émission, les téléspectateurs ont pu également admirer les performances de Gad Elmaleh, Trois Cafés Gourmands, Amir, Louane, Julien Clerc, Clara Lucian, Florent Peyre, Jean-Luc Reichmann, Bilal Hassani,Lorie Pester, Benabar, Vitaa et Vincent Niclo.

La Chanson Challenge a attiré 1.79 millions (soit 9.8 % de PDA) de téléspectateurs.