Iris Mittenaere : L'ex-Miss Univers se laisse aller ? Elle recadre un internaute

"Je me maquille pas non plus et je reste en pyj 1 jour sur 2... ça ne m'empêche pas de dormir, ça va. (...) Je pense qu'on avait aussi besoin de souffler, nous, les femmes !, ajoute l'influenceuse de 27 ans. Mais si toi tu veux te mettre du vernis, à l'inverse, nous, on ne te jugera pas, car chacun est libre de faire ce qui lui plaît :)"

Bien que confinée, Iris Mittenaere continue de publier des photos régulièrement. Allongée sur un lit, dégustant des pâtes avec un masque sur le visage ou profitant du soleil parisien du balcon de son appartement, la jolie brune en couple avec Diego El Glaoui continue de régaler ses admirateurs...