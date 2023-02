José Garcia très amoureux de Camille, Julie Gayet complice avec le séduisant Nicolas Duvauchelle

De nombreuses personnalités issues de la production audiovisuelle française se sont réunies ce 20 février 2023 à Paris au théâtre Marigny pour la 28ème cérémonie des Lauriers de l'Audiovisuel, sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Commission nationale française pour l'Unesco. En attendant sa diffusion sur TV5 Monde le 22 février prochain, l'événement peut être apprécié avec son photocall qui permet de prendre la température de l'ambiance chaleureuse et chic qui régnait.

José Garcia était particulièrement ravi d'assister à cette soirée, partageant ce moment avec sa compagne Camille. L'ex-mari d'Isabelle Doval a également pris la pose avec son grand copain Antoine de Caunes. Très complice, Julie Gayet l'était aussi avec les comédiens Nicolas Duvauchelle et Nicole Calfan, tout comme Frédérique Bel, sublime tout de rouge vêtue, et Michaël Cohen.

Les comédiens Sagamore Stévenin, Guillaume de Tonquédec, Nicolas Briançon ont croisé leurs pairs féminines Cécile Bois, Anne Richard et Dounia Coesens. Les journalistes Pierre Sled, Serge Moati, Mélanie Taravant, Caroline Delage ont pu discuter avec les animateurs Laurie Cholewa - venue avec sa moitié Greg Levy -, Bernard de la Villardière ou avec les chanteurs Amir et Barbara Pravi. L'écrivain Frédéric Beigbeder et le réalisateur Radu Mihaileanu étaient également de la partie.

France Télévisions a fait fort

Les productions de France Télévisions ont fait sensation cette année avec cinq prix ! Ainsi, le Laurier d'or a été obtenu par l'animateur passionné d'histoire Stéphane Bern, celui de la fiction est revenu aux Enfants des justes (France 2) de Fabien Onteniente qui a dirigé notamment sa grande amie Mathilde Seigner. Le prix du documentaire est allé à "C'était la guerre d'Algérie" (France 2), écrit par Georges-Marc Benamou et Benjamin Stora. Le Laurier du Grand reportage a été décerné à Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine (France 5) tandis que celui de la culture a été remis à l'oeuvre "Georges Perec, l'homme qui ne voulait pas oublier" (France 5). Enfin, la série France TV Slash Chair tendre a été saluée avec le Laurier numérique.

Par ailleurs, l'émission Les Grands Entretiens, qu'Yves Thréard présente sur LCP depuis 2020, a été sacré meilleur magazine télévisé de l'année. Nicolas Duvauchelle a été primé du Laurier de l'acteur pour Les Papillons noirs (Arte), côté féminin, c'est Cécile Bois qui a été saluée avec Addict (TF1).

Le Jury, placé sous la Présidence de Patrick Bézier, était composé de Stéphanie Bataille, Isabelle Feldman, Mathieu Gallet, Rachel Khan, Christine Kelly, Roger-André Larrieu, Gilles Leclerc, Francis Morel, Christine Orban, Jean-Claude Petit, Natacha Polony, Jacques-Marie Ponthiaux, Muriel Rosé, Gérard Saint-Paul, Frank Soloveicik, Monique Trnka et Gérard Van Der Gucht.