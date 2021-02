Joyce Jonathan "toute chose" : une grande première depuis la naissance de sa fille

On imagine à quel point il a été difficile pour Joyce Jonathan de quitter sa fille, même juste pour une petite journée. Dès la naissance de la petite Ghjulia, sa maman semblait déjà complètement accro à son petit bébé. "J'aime son odeur de petit biscuit. J'aime ses petits yeux qui s'entrouvrent et découvrent le monde. J'aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance. Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman", avait-elle détaillé sur Instagram.

Sur le réseau social, où elle est suivie par plus de 130 000 fidèles, Joyce Jonathan partage son quotidien de jeune maman. On apprenait au passage que la chanteuse avait choisi d'allaiter sa fille. Voulant aider à normaliser la chose, elle n'hésite à publier des photos d'elle de lui donner le sein.

S'il y a bien une chose que Joyce Jonathan ne montrera pas sur les réseaux sociaux, c'est le visage de son compagnon, père de sa fille Ghjulia. Depuis l'annonce de sa grossesse, la chanteuse met un point d'honneur à préserver son anonymat. Ainsi, on ne connait de lui que ses origines corses et la couleur verte de ses yeux.