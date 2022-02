Kanye West prend la défense de Travis Scott et réclame des excuses à Billie Eilish !

En roue libre sur Instagram, le rappeur Kanye West a prié la chanteuse Billie Eilish de présenter ses excuses à son ami et ex beau-frère, Travis Scott. Celui qui dézingue à tout-va ces derniers temps, a cette fois jeté son dévolu sur la populaire chanteuse de 20 ans. En cause, cette scène provenant d'un concert où la chanteuse s'est interrompue pour venir en aide à une fan qui avait des problèmes de santé. Cette dernière avait alors déclaré dans le feu de l'action : "J'attends que les gens aillent bien avant de continuer [le concert]". Une remarque qui n'a pas plus du tout à l'ex de Kim Kardashian qui y a vu une allusion à peine déguisée au dramatique show de Travis Scott, qui a fait dix morts en décembre dernier.

Kanye West a donc décidé de prendre la défense de son ami. En effet, les deux hommes sont restés proches, malgré les tensions qui règnent entre le clan West et le clan Kardashian (Travis Scott est le compagnon de Kylie Jenner, la soeur de Kim). Ils s'étaient même vus très récemment lors de la soirée privée de présentation du prochain album de Ye.

Aussi, c'est sur son Instagram que le rappeur s'est adressé à Billie Eilish par ces mots : "Allez Billie, nous t'aimons, s'il te plaît, présente tes excuses à Trav' [Travis Scott] et aux familles des gens qui ont perdu la vie. Personne ne voulait que cela arrive, Trav' n'avait aucune idée de ce qui se passait quand il était sur scène et a été très blessé par ce qui s'est passé. Et oui Trav' sera avec moi à Coachella mais maintenant j'a besoin que Billie présente ses excuses avant de performer sur scène."