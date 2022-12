Kate et William : Leur fils Louis star du Noël royal, le petit prince face à une grande première !

Plus que cinq jours avant le réveillon de Noël. Si le Père Noël se presse pour les derniers cadeaux, nul doute qu'il saura gâter le prince Louis, 4 ans, comme il se doit. Le petit dernier de Kate Middleton et du prince William et petit frère du prince George, 9 ans et la princesse Charlotte, 7 ans, va vivre une grande première cette année. Comme ses aînés au même âge, le petit Louis sera cette fois-ci pleinement impliqué dans les obligations royales d'après les médias britanniques dont The Mirror. Ainsi, il assistera à la messe de Noël à laquelle tous les membres de la famille royale participent le 25 décembre.

Autant dire que Louis est attendu au tournant et que tous les objectifs et les caméras sont braqués sur lui. Haut comme trois pommes, le petit garçon de 4 ans a prouvé qu'il savait mettre l'ambiance lors de certains événements. Ses parents, frère et soeur et les admirateurs de la Couronne britannique le savent bien puisqu'ils en ont pris plein les yeux lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II célébré en juin dernier.

Louis, star du jubilé

Toutes les lumières étaient braquées sur Elizabeth II à l'époque, dont la santé déclinait mais cela n'a pas empêché le petit Louis de faire des siennes tout au long des festivités. Sur le balcon de Buckingham Palace, l'arrière-petit-fils de la Souveraine avait enchaîné les grimaces, les cris et les mimiques durant la parade aérienne Trooping the Colour. Les médias et les photographes n'en avaient pas perdu une miette pour notre plus grand plaisir.

Même chose au moment de la parade devant Buckingham. Les Windsor avaient pris place dans des tribunes pour assister au spectacle qui n'était, apparemment, pas au goût du prince Louis. Ce dernier s'était montré bien agité au côté de sa maman, allant même jusqu'à lui plaquer sa main sur la bouche pour lui sommer de se taire. Une attitude qu'avait même réprimandée Mike Tindall, le mari de Zara Phillips, cousine des princes Harry et William. Qu'en sera-t-il lors de la messe de Noël dans six jours. On a hâte de voir ce que le petit dernier des Cambridge nous réserve...