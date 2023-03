Kate Middleton : Bibi impressionnant et manteau éclatant, la princesse resplendit devant William en uniforme

C'est l'une des traditions les plus importantes du pays de Galles : comme tous les ans à la même date, la région fête son saint patron, Saint David, ce mercredi 1er mars, l'occasion pour les habitants de parader dans les rues et de faire la fête. Et pas question pour le prince William et Kate Middleton de louper cette grande journée : en tant que nouveau prince et nouvelle princesse de Galles, le couple a organisé une grande parade militaire à Windsor.

Si le fils aîné du roi Charles avait choisi un uniforme militaire et a passé en revue les troupes, comme le veut son titre de colonel des Welsh Guards, sa femme Kate Middleton n'est quant à elle pas passée inaperçue grâce à une tenue plutôt éclatante. En effet, la quadragénaire avait revêtu un manteau rouge vif signé de son créateur préféré, Alexander McQueen, et rayonnait au premier rang de la parade, pour laquelle elle s'est montrée très solennelle.

La jeune femme avait également choisi un bibi noir imposant pour couvrir sa tête, respectant la tradition britannique qui veut que les femmes portent un chapeau lors des cérémonies importantes. Et elle a ravi le public présent : souriante, la jeune femme a eu droit à un joli bouquet de fleurs de la part d'une petite fille et a notamment plaisanté avec un garçon qui a effectué un saut périlleux devant elle.

Angleterre et Pays de Galles alliés

Une cérémonie au lendemain d'une visite express dans le Pays de Galles, qui montre que le couple prend particulièrement à coeur son nouveau rôle de prince et de princesse, qu'ils ont récupéré en septembre dernier après la mort d'Elizabeth II. Une façon pour eux de prouver aux plus réticents que leur titre est bien mérité malgré le fait qu'ils ne soient pas gallois d'origine...

Cependant, cela pourrait bien créer de légères tensions dans le couple, comme samedi dernier, lors du match de rugby qui opposait l'Angleterre au Pays de Galles. Une rencontre qui a posé problème : le prince William est le patron de l'équipe galloise, quand sa femme est celle de l'équipe anglaise ! Opposés, le couple a plaisanté sur le sujet et a chanté, ensemble, les deux hymnes. Une double nationalité qui devrait prendre encore plus de place dans les prochains mois, avec le couronnement qui approche...