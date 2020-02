Kate Middleton et William paniqués devant un siège auto, cette drôle d'anecdote

Particulièrement investie dans l'enquête nationale sur la petite enfance qu'elle a lancée le 21 janvier 2020, Kate Middleton multiplie depuis les apparitions et les prises de parole sur le sujet. Le 15 février, la duchesse de Cambridge a même accepté de participer à un épisode du podcast Happy Mum Happy Baby de l'auteure britannique Giovanna Fletcher. L'occasion pour l'épouse du prince William de se confier sur sa vie de famille avec George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an).

Tout en évoquant ses problèmes de santé rencontrés durant ses grossesses ou le sentiment de culpabilité en laissant ses enfants pour aller travailler, Kate Middleton est revenue sur un événement particulier : le départ de la maternité de St Mary de Londres après la naissance de son fils aîné, le 22 juillet 2013. Après avoir pris la pose avec leur nourrisson devant les nombreux photographes les attendant devant l'hôpital, les jeunes parents avaient tant bien que mal installé le siège-auto dans leur voiture garée près de la foule : "On se disait, 'Qu'est-ce qu'on fait ?... Emmailloté ? Comment ça marche ?'", s'est souvenue la duchesse.