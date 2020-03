Kate Middleton : George et Charlotte, Carole et Lady Di réunis, un post spécial

Malgré les perturbations que la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 leur fait subir, Kate Middleton et le prince William n'en oublient pas l'essentiel : la solidarité, qu'ils ont mise en exergue en rendant il y a quelques jours visite à des services d'urgence au beau milieu de leur combat contre le coronavirus, et la famille, à laquelle la duchesse de Cambridge a dédié dimanche 22 mars 2020 une superbe publication sur les réseaux sociaux.

À l'occasion de la fête des Mères, que le Royaume-Uni célébrait précisément à cette date, le duc William et la duchesse Catherine, respectivement âgés de 37 et 38 ans, ont fait paraître sur leur compte Instagram un message réconfortant illustré par de magnifiques photographies personnelles : "À toutes les mamans, jeunes comme âgées, et aux familles qui passent cette journée rassemblées ou séparées : nous pensons à vous en cette période difficile. Joyeuse fête des Mères", est-il écrit en marge des quatre images choisies par le couple pour cette occasion particulière.

Dans le sillage d'une première photo inédite, pleine de soleil et de joie de vivre, figurant Kate et William avec leurs enfants la princesse Charlotte et le prince George sur le dos, vraisemblablement issue de la série réalisée pour Noël 2018 dans leur maison de campagne à Sandringham (Norfolk) alors que le prince Louis n'avait encore que quelques mois, le public peut ainsi en découvrir une autre de William et Harry enfants avec leur mère Diana, d'autant plus émouvante que les rapports entre les deux frères sont aujourd'hui très abîmés, et une de Kate bébé sur les genoux de sa mère. Carole Middleton avait alors à peu près l'âge de sa fille aujourd'hui et la ressemblance est troublante... Pour finir, c'est une création artistique du prince George, 6 ans, qui apparaît en quatrième et dernière position, un dessin d'un bouquet de fleurs réalisé pour sa maman. Avait-il eu le temps de le faire à l'école avant que celle-ci ferme ses portes face à la propagation du coronavirus ou l'a-t-il réalisé tout seul ?