Kate Middleton : Nouveau look audacieux pour la messe avec William

Les Cambridge étaient de retour à Sandringham ce 5 janvier 2020. Dimanche matin, le prince William et Kate Middleton se sont rendus en l'église Sainte Marie Madeleine, dans le Norfolk, pour assister à la messe. Une apparition qui fait survient quelques jours après la traditionnelle messe de Noël qui réunit chaque année la famille royale dans cette même église.

Tout sourire, Kate Middleton est apparue en pleine forme pour ce rendez-vous dominical. Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge a misé sur un look d'hiver inédit en manteau prune, accessoirisé d'une paire de bottes en daim Stuart Weitzman, d'une pochette matelassée Jaeger et d'un chapeau bleu à fines plumes de chez Hicks & Brown. Au côté de son mari le prince William, la Britannique de 37 ans a ainsi retrouvé ses parents sur place, Carole et Michael Middleton, tout juste rentrés de leurs vacances à St Bart avec leur deux autres enfants, Pippa et James Middleton.

Si les Cambridge ont emmené leurs aînés à la messe du 25 décembre dernier, c'est cette fois-ci seuls qu'ils ont fait le trajet à pieds depuis le château de Sandringham. George (6 ans), Charlotte (4 ans) et le petit Louis (1 an), ainsi que le prince Philip (98 ans), sont certainement restés au chaud dans la demeure où ils ont cette année encore fêté Noël. La reine Elizabeth, 93 ans, a quant à elle rejoint sa famille en voiture.