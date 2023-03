Le prince Harry snobé par son père en Angleterre... Excuse bidon de la part du roi Charles ?

Un pas en avant, dix pas en arrière. Le monde entier a été surpris en apprenant que le roi Charles avait convié son fils le prince Harry et son épouse Meghan Markle à assister à son couronnement, qui aura lieu le 6 mai 2023, malgré les divers esclandres qui ont récemment divisé le clan. De là à ce qu'ils boivent une tasse de thé tous ensemble en se délectant de quelques scones... il ne faudrait pas non plus pousser le bouchon. Alors que le duc de Sussex est actuellement présent au Royaume-Uni dans le cadre d'une affaire judiciaire, le jeune papa d'Archie et Lilibet ne devrait croiser aucun membre de la famille royale britannique.

Selon les informations du Telegraph, le roi Charles III serait effectivement trop "occupé" pour voir son fils cadet. On aurait pu croire que son Altesse aurait trouvé un peu de temps dans son agenda, puisqu'il a récemment annulé sa venue en France en raison des actuels mouvements de grève contre la réforme des retraites... mais à la place d'envisager un quelconque échange avec le prince Harry, Charles s'est rendu à Highgrove House, sa résidence de campagne située dans le Gloucestershire, pour préparer la suite de sa tournée officielle en Allemagne, où il atterrira le mercredi 29 mars 2023. Le prince William et Kate Middleton sont, quant à eux, partis avec les enfants, profitant ainsi des vacances scolaires.

Le prince Harry n'est venue en Angleterre que pour quelques jours. Quelques jours qui correspondaient très exactement au voyage annulé du roi Charles en France. S'il est retourné au pays - sans son épouse Meghan Markle -, c'est pour assister au procès intenté à l'éditeur du journal Daily Mail, à la Haute Cour de Londres, puisque le quotidien est accusé d'avoir obtenu des informations illégalement. Les six plaignants assurent que le média a employé des détectives pour les mettre sur écoute, dans leur voiture ou à leur domicile et affirment que des policiers "ayant des liens corrompus avec des détectives privés" ont été payés et que des données médicales ont été "obtenues par la tromperie". Il faut croire que le roi Charles a eu sa dose de scandales pour les années à venir...