Line Papin séparée de Marc Lavoine : elle retrouve le sourire face à Sylvie Vartan et Anthony Delon

Dans sa marinière et son jean, Line Papin était éblouissante le week-end dernier à Paris ! Invitée au Festival du Livre et des Artistes, organisé par Françoise Smadja et sponsorisé, entre autres par Pierre Elmalek, le fondateur de Maison de la Literie, elle a pu rencontrer son public et ses fans, et discuter de ses ouvrages, dont le dernier est sorti récemment, Une vie possible.

Mais ceux-ci ont également pu voir à quel point la jeune femme de 26 ans semble avoir retrouvé le moral après deux ans de mariage remplis d'épreuves et un divorce prononcé il y a quelques semaines. En couple avec Marc Lavoine depuis 2018, la jeune écrivaine née à Hanoï avait en effet épousé le chanteur en 2020 malgré leurs 33 ans d'écart.

Elle était ensuite tombée enceinte de jumeaux mais avait fait une fausse couche, puis avait avorté après être retombée enceinte. Des moments psychologiquement difficiles, qui avaient précipité la fin de leur couple et d'une belle histoire d'amour, racontée dans son dernier roman, Une vie possible. Désormais, la jeune femme semble prête à aller mieux et qui sait, à rebondir après son divorce.

Peut-être a-t-elle demandé des conseils aux nombreux écrivains présents pour l'évènement, comme Marc Lévy ou Tatiana Silva, qui venait présenter son autobiographie, elle qui a beaucoup souffert pendant son adolescence. Yann Moix, venu avec sa petite amie Akiko Suwanai, a pris la parole devant les invités présents, tout comme Michel Drucker et Caroline Margeridon, qui ont partagé la scène.

D'autres VIP ont profité de leur journée sous le soleil parisien, comme Anthony Delon. Sous une veste en cuir, l'acteur était radieux, bien caché sous ses lunettes de soleil. En revanche, pas de trace de sa compagne, l'actrice Sveva Alviti, sûrement restée en Italie, où elle vit régulièrement. En couple depuis plusieurs années, ceux-ci avaient vécu une séparation avant de se retrouver en début d'année.

Sylvie Vartan était également présente, les cheveux nattés et des lunettes de soleil sur le nez. La chanteuse, qui aura 78 ans en août, semblait ravie de partager quelques photos avec le journaliste Roland Perez ou le présentateur Christophe Beaugrand. A Paris pour rencontrer son premier arrière-petit-fils, le fils de sa petite fille Ilona Smet né au début de la semaine, celle-ci aura en tout cas bien profité du soleil de la capitale !