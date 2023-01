Lulu Gainsbourg proche de Charlotte mais pas de Lou Doillon et Jane Birkin, ses confidences

La famille, il n'y a que ça de vrai. C'est souvent ce que l'on dit et pourtant, tout n'est pas toujours si facile au sein d'un même clan. Quand certains appartiennent à une famille recomposée et ne font aucune différence entre les différents membres, d'autres n'ont pas cette chance. Lulu Gainsbourg en fait partie. Fils de Serge Gainsbourg et de la chanteuse Bambou, l'artiste, qui souffle sa 37ème bougie ce jeudi 5 janvier 2023, ne s'entend pas avec tous les membres du clan Birkin/Gainsbourg. Si l'ambiance est au beau fixe avec sa demi-soeur Charlotte - fruit des amours entre Serge et Jane Birkin, ce n'est pas forcément le cas avec les autres.

Dans les pages de Paris Match en 2018, à l'occasion de la sortie d'un album avec sa compagne Lilou, Lucien Gainsbourg s'était penché sur les relations qu'il entretenait avec tous ceux qui avaient côtoyé de près ou de loin l'homme à la tête de chou et les femmes de sa vie : "Charlotte voyage beaucoup. Moi aussi, mais pas au même rythme. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était parlé la veille." C'est en revanche une proximité beaucoup moins certaine qu'il évoque en parlant des autres : "Je voyais pas mal Lou quand j'étais petit. On s'est éloignés, je n'ai pas vraiment de lien de parenté avec elle... Je me suis toujours très bien entendu avec Jane, mais ma mère passe en premier."

Deux autres enfants très discrets

Charlotte et Lulu Gainsbourg ne sont pas les seuls enfants que Serge Gainsbourg a eus. Il était également le papa de Natacha, 58 ans, et Paul, 55 ans, fruits de sa relation avec Françoise-Antoinette Pancrazzi. Avec elle, Serge Gainsbourg s'était même marié avant de rapidement se rendre compte du piège dans lequel il était tombé : "Avant le mariage, on avait vécu à la colle et tout baignait. Après, les choses ont commencé à virer au vinaigre : elle n'acceptait pas ce métier de rencontres, même d'innocentes gamines comme France Gall. En revenant de la mairie, je reçois un coup de fil d'une petite fanatique. Je n'avais rien fait de mal ! Elle se met en fureur et j'ai senti que c'était comme si j'avais des menottes..." L'histoire ne dit pas si Lulu et Charlotte les côtoient loin du show-business...