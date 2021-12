Matrix Resurrections : Neo et Trinity réunis pour la première, face à Jada Pinkett Smith, grandiose

Voilà un red carpet qui a sûrement ravi les fans de la célèbre saga Matrix. Ce samedi 18 septembre 2021, tout le casting des films de science-fiction était réuni à San Francisco à l'occasion de l'avant-première du film Matrix Ressurections (prévu en salles françaises le 22 prochain). Une parfaite opportunité pour les acteurs emblématiques de prendre la pose aux côtés de leurs compères.

En tête d'affiche Keanu Reeves a naturellement retrouvé son amour à l'écran, Carrie-Anne Moss. Des retrouvailles émouvantes entre les interprètes de Neo et Trinity, qui ont affiché leurs plus beaux sourires face aux photographes. On a également pu apercevoir un beau moment de famille avec Jaden Smith et l'interprète de Niobe. En effet, sa célèbre maman Jada Pinkett Smith était également de la partie pour, non seulement afficher un look à couper le souffle - elle était habillée d'une somptueuse robe rouge en soie, agrémentée d'accessoires 100 % sci-fi - mais également prendre la pose en compagnie de son aîné, âgé de 23 ans.

Côté casting, on a aussi pu compter sur la présence de l'acteur culte de la série How I met your motherNeil Patrick Harris, qui était accompagné de son époux David Burke, de celle de Yahya Abdul-Mateen II, qui incarne le rôle de Morpheus, de la compagne de Nick Jonas, Priyanka Chopra, ainsi que Lana Wachowski, qui a réalisé ce quatrième opus (voir diaporama).

Lors de cette première, d'autres célébrités ont également fait honneur à l'événement en prenant place dans la salle. Le célèbre designer Marc Jacobs a pris soin de prendre part à cette avant-première. Une belle sortie en amoureux qu'il a partagée avec son chéri, Char Defrancesco, afin de soutenir la réalisatrice qui se trouve être l'égérie d'une de ses campagnes publicitaires.