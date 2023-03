Meghan Markle : Cette autre princesse "ambitieuse", dans l'ombre d'une famille royale, totalement "à l'opposé" d'elle

Le monde en est témoin. La guerre fait rage entre les Windsor et le couple Sussex formé par Meghan Markle et le prince Harry. Depuis l'entrée de l'ancienne actrice américaine au sein de la famille royale, les relations semblent se détériorer chaque jour un peu plus. Certains doivent s'en mordre les doigts d'avoir laissé la maman d'Archie et Lilibet (3 ans et 1 an) se faire une place au coeur de la monarchie. Il faut dire que personne ne s'attendait à ce qu'Elizabeth II, reine à l'époque, accepte que son petit-fils épouse une ancienne star de télé, déjà divorcée.

Mais la reine a appris de ses erreurs et a favorisé le bonheur de son petit-fils Harry pour éviter un remake du terrible divorce Charles-Diana au dénouement fatal. La suite, tout le monde la connaît. Deux ans après leur mariage, Meghan Markle et Harry font part de leur intention de s'éloigner des obligations royales, de s'installer en Amérique et de ne plus faire partie des membres actifs de la monarchie. Un choix qui leur a valu bien des critiques et qui fait encore parler aujourd'hui, qui plus est avec les nombreuses déclarations que le couple a choisi de faire dans un documentaire et dans les mémoires du prince Harry.

Tout ne se passe heureusement pas de la sorte dans chaque famille royale. La Couronne suédoise est bien placée pour le savoir avec la princesse Sofia. Cette dernière a épousé le prince Carl en 2015. Avec un parcours dans la téléréalité, personne n'aurait misé sur sa longévité au sein de la monarchie et sur leur union, et pourtant. Les apparences sont parfois trompeuses. Carl et Sofia sont devenus parents de trois enfants : Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans et Julian, 1 an, et ne semblent pas près de se lâcher. "Elle a su surmonter les obstacles et les critiques suscitées par son passage dans la téléréalité. Elle a conquis les coeurs par sa gentillesse et son implication et gagné en confiance grâce au soutien de ses beaux-parents", indique Point de Vue dans son numéro du 1er mars 2023.

Sofia de Suède, à l'opposée de Meghan Markle

Comme le fait savoir Jenny Alexandersson, experte en royauté à Point de Vue, Sofia de Suède n'a rien à voir avec son homologue américaine : "La princesse Sofia est l'opposé de Meghan. Elle est ambitieuse mais pleinement consciente de la place qu'elle occupe. Je pense qu'elle est très heureuse d'avoir à la fois un statut royal et une vie plus privée."

Autre détail et non des moindres la différenciant de l'ex-star de Suits : ses relations avec sa belle-famille. Sofia de Suède est loin de connaître des clashs et autres tensions avec la famille : "Sofia entretient une très bonne relation avec ses belles-soeurs Victoria et Madeleine. Elle est plus proche de la princesse héritière car elle vit à Stockholm et elles se voient plus souvent. Elle est également très proche de Leurs Majestés." Une proximité très loin de l'ambiance glaciale qui régit les Windsor en ce moment.