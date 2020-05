Meghan Markle et Harry : Cette photo d'eux devenue iconique qu'ils adorent

Malgré la foule, les flashs et la pluie, le couple apparaît seul au milieu de la cohue, complice et souriant sous son parapluie : cette photo du prince Harry et Meghan Markle a marqué les esprits. Non seulement elle a été prise alors qu'ils effectuaient l'un de leurs derniers engagements royaux, le 5 mars 2020 aux Endeavour Fund Awards de Londres, mais elle met en scène un couple triomphant en dépit des tempêtes médiatiques et royales.

Ce cliché a été réalisé par un certain Samir Hussein, photographe royal qui a suivi le duo lors de ses voyages dans le Pacifique et en Afrique : "La photo que j'ai récemment prise d'Harry et Meghan sous la pluie, je n'ai jamais eu de telles réactions à une photo comme ça, a-t-il expliqué à US Weekly, le 1er mai dernier. En termes de réactions que j'ai eues des gens, ça doit être la plus iconique de ce point de vue. J'ai parlé à une partie de leur équipe et ils [Meghan et Harry, NDLR] en étaient vraiment contents et en ont parlé. Je suis très déçu de ne plus pouvoir les photographier."