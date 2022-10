Meghan Markle et Harry : Soirée romantique, gestes tendres... Les amoureux se sont fait repérer

Meghan Markle et le prince Harry ont enfin pu souffler. De retour aux Etats-Unis après un long séjour pas compliqué au Royaume-Uni, le duc et la duchesse de Sussex ont regagné leur demeure et ont retrouvé leurs enfants en Californie. Le couple a renoué avec la vie de parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Mais l'indépendance et les moments à deux restent très importants dans une vie de famille. C'est la raison pour laquelle Meghan et Harry ont laissé les enfants à la maison (peut-être avec leur grand-mère Doria Ragland) pour s'octroyer une parenthèse en amoureux bien méritée.

Meghan Markle et le prince Harry avaient eu vent d'un concert donné par l'artiste Jack Johnson à Santa Barbara, en témoignent plusieurs clichés dévoilés sur TMZ et sur les réseaux sociaux. En voisins, ils se sont donc rendus au Santa Barbara Bowl pour assister au show. Loin d'un William avec sa Kate, le prince Harry s'est montré tactile et câlin avec son épouse. Échanges de regard, main dans le dos, caresses et danse, les tourtereaux étaient sur leur petit nuage, bien loin des rumeurs qui circulent à leur sujet.