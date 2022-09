Meghan Markle : Look 100% recyclé pour honorer la reine, elle reste digne aux côtés d'Harry

Un moment suspendu, digne et chic ! Attendue pour l'une des plus importantes cérémonies d'hommages à la reine Elizabeth II à Westminster Hall ce mercredi, Meghan Markle s'est montrée très solennelle, toute de noir vêtue. Sobre, mais parfaitement dans le ton, notamment face à sa belle-soeur Kate Middleton, très touchée, l'américaine a parfaitement tenu son rôle, elle qui n'était plus apparue dans une cérémonie officielle depuis le mois de juin dernier, pour le Jubilé.

Cependant, son look scruté par les experts a surpris : outre ses boucles d'oreilles offertes par Elizabeth II, la duchesse n'a en effet utilisé que des pièces déjà portées ! Et notamment son manteau long Givenchy couleur corbeau que l'on avait découvert en 2019, ouvert sur une robe noire et des escarpins roses. Si l'on ne sait pas, ce mercredi, quelle robe elle portait sous son manteau, ses escarpins, quant à eux, étaient signés Paul Andrew et avaient également déjà servi, tout comme son petit sac Loewe.

Coiffée d'un bibi, comme il est de tradition pour les événements importants au Royaume-Uni, elle a en tout cas une nouvelle fois marqué les esprits par un style très chic, à l'image des autres femmes de la famille, notamment Kate Middleton, dont le manteau Alexander McQueen était neuf et qui portait les bijoux de Lady Diana, mais également comme Sophie de Wessex et la reine consort Camilla.

C'est d'ailleurs avec elles qu'elle s'est rendue de Buckingham Palace à Westminster Hall : pendant que leurs époux suivaient en effet le cercueil de la reine à pied, les quatre femmes ont quant à elles bénéficié d'un véhicule et ne les ont retrouvés qu'au moment de la courte cérémonie religieuse. Un office marqué par les superbes révérences effectuées devant le cercueil par les deux belles-soeurs, comme un bel hommage. Mais également par un geste tendre du prince Harry et de Meghan Markle qui brisait complètement le protocole !

En effet, alors que tous les couples se tenaient debout, l'un à côté de l'autre, pour l'office, le fils cadet du roi Charles III et sa femme se sont tenus la main pour sortir du bâtiment, comme ils le font régulièrement. Un geste qu'aucun autre couple n'a pu se permettre : en effet, le protocole interdit aux membres de la famille royale les gestes d'intimité comme celui-ci ou même un chaste baiser.

Meghan Markle est désormais attendue aux obsèques officielles de la reine Elizabeth II ce lundi 19 septembre, comme la famille royale au grand complet et de très nombreux représentants de tous les pays dont le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden.