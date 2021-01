Meghan Markle : Pourquoi sa nationalité Britannique a-t-elle été refusée ?

Après des années d'attente, de tergiversations, de doutes et d'espoir, Meghan Markle n'obtiendra finalement pas la nationalité Britannique, c'est officiel ! Comme le Dailymail l'indique, la femme du prince Harry n'a pas respecté scrupuleusement toutes les conditions pour devenir citoyenne Britannique. En effet, bien que l'actrice ait épousé le Prince Harry en mai 2018, celle-ci devait respecter le processus traditionnel pour acquérir la nationalité Britannique.

Lors de sa demande en 2017, les autorités (et la reine Elizabeth II) ont tenu à ce que Meghan respecte les délais de traitement normaux comme tout citoyen lambda. Aucun traitement de faveur n'avait été toléré pour l'actrice qui s'était malgré tout pliée aux règles du jeu.

Pour obtenir la nationalité Britannique, la duchesse de Sussex aurait dû résider trois ans en Grande-Bretagne et ne pas passer plus de 270 jours hors du territoire. Des règles que la jolie brune a allègrement outrepassé avec de nombreux voyages aux États-Unis mais aussi avec le désormais célèbre "Megxit". Depuis leur départ de la famille Britannique en janvier 2020, Meghan, Harry et leur fils Archie vivent d'ailleurs dans un superbe manoir à Montecito en Californie.

Chou blanc donc pour Meghan, qui devra recommencer à zéro toutes ses démarches si elle souhaite à nouveau obtenir la précieuse nationalité Britannique. Désormais, toute demande future serait retardée et impliquerait un retour au Royaume-Uni. Malgré tout, quelque chose nous dit que Meghan ne risque pas d'entamer à nouveau ces démarches dans un avenir proche...