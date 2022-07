Mort de Nick Cordero : après un étrange rêve, sa veuve Amanda prend une décision radicale

Il était évident qu'Amanda Kloots allait poster un message plein d'amour pour marquer cet anniversaire : "Il y a deux ans tout juste, Elvis et moi avons fait nos adieux à Nick. Ce fut le jour le plus douloureux de ma vie. Depuis, il n'y a pas eu un seul moment où je n'ai pas ressenti de manque. Son sourire, son rire et sa présence illuminaient une pièce. Il aimait tout le monde et il était un ami en or pour tous ceux qui l'ont connu" a-t-elle écrit en accompagnement d'un montage photos et vidéos de son défunt mari. Mais plus question de se laisser abattre et de laisser la tristesse l'envahir depuis le rêve étrange qu'une amie a fait le 5 juillet 2021, soit un an pile après le décès de Nick Cordero.

"Nous étions tous à une petite fête et Nick était là aussi, heureux, rayonnant. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il a répondu : 'De quoi tu parles ? C'est mon anniversaire aujourd'hui ! C'est le seul jour où je peux être de retour pour être avec tous les gens que j'aime.' Entendre cela m'a bouleversée. Un 5 juillet, Nick fait la fête ? Nick est heureux ? La naissance et la mort ont tellement de similitudes." Depuis, Amanda Kloots s'est promis de ne plus jamais être triste en cette journée : "J'ignore ce qu'il y a de l'autre côté de la vie mais clairement, il m'envoyait un message. [...] Le 5 juillet marque une renaissance pour Nick, plutôt que sa mort. Cette idée m'aide à positiver et à faire de ce jour sombre, un jour de bonheur. J'ai donc désormais décidé que le 5 juillet serait toujours une fête." Un discours rempli d'espoir qui marque le début d'une nouvelle vie pour elle !