Nabilla maman comblée : Première sieste blottie contre son fils Milann

Ils peuvent enfin serrer leur petit Milann dans leurs bras ! Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont parents depuis le vendredi 11 octobre 2019. Si le couple a donné vie à de nombreuses rumeurs en restant muré dans le silence à l'approche de l'accouchement, ils se rattrapent depuis quelques jours en multipliant les stories sur Snapchat. Lundi 14 octobre 2019, Nabilla a posté une adorable photo d'elle, avec sa petite merveille dans les bras.

Allongée dans son lit d'hôpital, la starlette apparaît parfaitement coiffée et maquillée dans une veste en fourrure jaune. Mère et fils paraissent profondément endormis, blottis l'un contre l'autre. En légende, Nabilla déclare son amour pour son fils : "Mon fils et moi pour la vie. Je réalise doucement que je suis devenue maman... Comment j'ai pu vivre tout ce temps sans toi, petit ange ? Je t'aime comme je n'ai jamais aimé, c'est indescriptible. Tu es un cadeau du ciel, je prendrai soin de toi toute ma vie", s'émerveille-t-elle.