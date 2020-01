Obsèques de Sébastien Demorand : Léa Salamé épaulée par Raphaël Glucksmann

Le 21 janvier 2020, Sébastien Demorand est mort des suites d'une longue maladie à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, alors qu'il n'avait que 50 ans. Une nouvelle qui avait bouleversé le monde de la cuisine et de la télévision. Très vite, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Carole Rousseau, qui a présenté l'émission Masterchef dans laquelle il avait été juré, ou encore Jean-François Piège avaient souhaité lui faire honneur. Ce vendredi 31 janvier étaient organisées les obsèques du critique culinaire à la Coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Frédéric Anton, Yves Camdeborde et Thierry Marx ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. L'animatrice Léa Salamé était également présente, en compagnie de sa moitié Raphaël Glucksmann. La collègue de Nicolas Demorand était proche de Sébastien Demorand et avait apporté son soutien à la famille, sur France Inter. "À Sébastien Demorand, qui était plus grand que la vie. Et au nom de France Inter une pensée d'amour et d'affection pour son frère Nicolas Demorand, sa femme Élodie, ses enfants Rodolphe et Rose, sa mère Jacqueline et sa soeur Cathy", avait tout d'abord déclaré Ali Baddou.

Et, alors que l'émission touchait à sa fin, l'animateur s'est de nouveau exprimé : "Avant de clore ce 7/9, un mot d'affection et d'amour pour Nicolas Demorand et toute sa famille. On l'embrasse très fort et on le retrouvera bientôt à l'antenne." Léa Salamé s'était ensuite directement adressée à son complice habituel Nicolas : "Et on l'aime très fort. On t'aime Nico..."