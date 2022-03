Oscars 2022 : Jessica Chastain spectaculaire, Zendaya envouteuse... Les plus beaux looks de la soirée en image !

Penelope Cruz était également spectaculaire. Nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, elle était venue avec son mari Javier Bardem, lui-même en lice dans la catégorie masculine. Le couple, dans un look totalement noir, semblait toujours aussi complice, multipliant les regards amoureux sur tapis rouge. La robe de l'actrice espagnole, signée Chanel, possédait un col argenté très original.

Jennifer Garner quant à elle, avait fait dans la simplicité avec sa robe rouge et droite, légèrement décolletée. Uma Thurman également, puisque l'actrice de Pulp Fiction avait choisi un pantalon noir et un chemisier blanc. Extrêmement classe, on ne peut cependant pas dire qu'elle ait pris beaucoup de risques côté look ! Vanessa Hudgens, les yeux extrêmement maquillés, était habillée dans une robe Michael Kors noire et brillante, dos nu, et a charmé tous les photographes. Nicole Kidman, quant à elle, était habillée dans une robe violette à la forme étrange.

Dans les plus beaux looks de la soirée, on peut également citer Lupita Nyong'o , magnifique dans une robe dorée ou encore Mila Kunis. Au bras d'Ashton Kutcher, la star ukraino-américaine était vêtue d'une robe rose Zuhair Murad, elle était absolument fantastique. Oscarisée pour son rôle dans West Side Story, Arianna de Bose a fait le show dans son ensemble rouge, non loin de l'autre actrice du film, Rachel Zegler, bien plus discrète dans une petite robe noire au bras d'un troisième acteur de la comédie musicale, Josh Andres Rivera.

Enfin, Lily James a étonné tout le monde avec ses cheveux bruns. L'actrice, qui a notamment joué dans Mamma Mia ! Here We go again, a changé de couleurs de cheveux et était sculpturale dans sa robe rose pâle. Et celle qui a fait le buzz, quelque peu malgré elle, c'est bien Jada Pinkett Smith, renversante avec ses cheveux rasés et sa robe verte. Victime de moqueries de la part du présentateur de la soirée Chris Rock, elle a vu son mari Will Smith, se lever et le gifler violemment !