Pierre Niney dénudé à -110 degrés : vidéo insolite de son challenge éprouvant

Du courage, Pierre Niney n'en manque pas ! Sur son compte Instagram, l'acteur de 33 ans, récemment sur scène avec Vianney, a partagé une vidéo de lui tout nu ou presque (seulement en boxer et muni d'un bonnet sur la tête) en train de visiblement subir une cryothérapie. Il s'agit une méthode de traitement par le froid, principalement utilisée dans le monde du sport de haut niveau mais qui devient de plus en plus populaire auprès des sportifs amateurs et des personnes souffrant de douleurs chroniques.

"3 minutes à -110°", a-t-il écrit en légende de cette story, alors qu'on l'aperçoit lutter contre ces conditions extrêmes derrière une vitre. "Bravo au poto Anatomik.Paris (centre dédié à la santé par le mouvement, ndlr)", a-t-il ajouté. Un changement de cadre très brusque pour l'acteur d'Yves Saint Laurent, lui qui profitait encore il y a seulement quelques jours d'un sublime paysage bleu azur au bord de la mer avec sa femme Natasha Andrews, et leurs filles Lola et Billie.

Mister anecdotes

Pour rappel, il n'habite plus à Paris. Il a déjà révélé les raisons de son départ de la capitale pour la campagne dans les colonnes du magazine Psychologies. "Je commençais à subir Paris et, aujourd'hui, je ne me vois plus du tout habiter en ville. Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude", affirmait-il.

"Un temps illimité" qui permet à celui qui a reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans Yves Saint Laurent en 2015 d'accorder davantage de temps à sa communauté sur Instagram pour leur partager ses aventures. Une expérience insolite avec la cryothérapie donc, mais également des anecdotes folles comme sa rencontre malaisante avec Jennifer Lawrence ou encore l'embrouille à laquelle il a assisté à bord d'un taxi. Récemment, c'est son nouveau look qui affolait la toile. Une vie bien remplie donc pour l'ancien pensionnaire de la Comédie-Française !