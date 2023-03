Prince Harry : Sa plus grosse honte sera bientôt sur les écrans, une situation jugée "ironique"

C'est sans aucun doute l'un des plus gros scandales auquel la famille royale britannique a dû faire face. En 2005, le prince Harry a été photographié dans un uniforme nazi. Une tenue qui sera prochainement recrée dans la série The Crown, diffusée sur Netflix, à en croire les informations du Daily Mail. "Un des incidents les plus honteux de la vie de Harry", a déclaré une source au Sun, avant de juger "ironique" le fait que ce soit Netflix qui évoque cet incident.

Car pour rappel, la célèbre plateforme de streaming lui consacrait une série-documentaire il y a quelques mois, dans laquelle lui et son épouse Meghan Markle ont pu s'exprimer sur les différends qui les lient à la famille royale. Mais cette fois-ci, Netflix va donc diffuser une séquence qui ne met pas vraiment en valeur le Duc de Sussex. Cela dit, il semble plus ou moins à l'aise pour en parler. Il l'a d'ailleurs fait à travers ce programme.

Pas le seul fautif ?

Il avait également évoqué le sujet dans une page de Spare, ses mémoires, dévoilées en exclusivité par la presse britannique début janvier. Il avait alors révélé avoir en réalité demandé conseil à son frère le prince William et à sa belle-soeur Kate Middleton pour son déguisement, avant de le porter et d'être photographié avec. Le couple aurait approuvé cet accoutrement, avant qu'il ne fasse alors la couverture du Sun, qui titrait : "Harry the Nazi".

Le prince et la princesse de Galles auraient donc une part de responsabilité dans ce scandale. Mais seul le Prince Harry avait été porté pour responsable, et avait été contraint de s'excuser par l'intermédiaire d'un porte-parole. Il se pourrait donc qu'il ait été obligé d'agir ainsi afin de blanchir son frère et sa belle-soeur, étoiles montantes de la famille royale à l'époque.

Au moment des faits, le papa d'Archie et Lilibet avait expliqué, afin de se justifier, avoir une santé mentale fragile, notamment en raison du décès tragique de sa mère, survenu quelques années plus tôt à Paris. A noter qu'il avait également été photographié totalement nu lors d'une autre soirée.