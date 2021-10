Valérie Bègue, amoureuse coquine : elle embrasse et lèche son compagnon George Yates

Quelle petite coquine ! Pourtant très secrète avec son nouveau compagnon George Yates, Valérie Bègue a publié de nombreuses photographies en sa compagnie le 23 octobre 2021, pour son anniversaire de monsieur. L'ancienne Miss France a partagé des moments d'intimité avec celui qui partage désormais sa vie. On découvre ainsi le belle Réunionnaise de 36 ans embrasser (ou plutôt lécher) son homme, lors de déjeuners en amoureux et même son compagnon en train de dormir dans une posture pas forcément très flatteuse. "Happy You" écrit-elle en légende. Directeur des relations stratégiques auprès de WeWork, une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de locaux et de services de coworking, George Yates a dû être ravi d'une telle attention de Valérie Bègue.

Pour rappel, le couple avait officialisé son histoire d'amour en septembre 2020 sur les réseaux sociaux. Les amoureux avaient fait un voyage au Portugal pour l'anniversaire de la comédienne, actuellement au théâtre dans la pièce Boeing, Boeing avec Paul Belmondo. Peu de temps après, ils avaient également fait un sublime voyage sur son île natale, la Réunion, pour assister ensemble au mariage du frère de l'ancienne reine de beauté.

En juin 2021, Valérie Bègue avait également partagé des moments tendres avec George lors du mariage deChloé Mortaud. "Beaucoup d'amour, d'amitié, de retrouvailles, de rosé, de rires, de danse, de champagne, de rencontres, de couleurs, d'émotions, de soleil et de doliprane" avait-elle écrit, dévoilant deux clichés avec son homme.