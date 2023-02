Virginie Efira dévoile ses jambes sublimes dans une mini-robe : nommée aux César et furieusement glamour

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

49 photos

Nommée pour la sixième fois aux César, Virginie Efira joue le jeu des soirées et événements avec beaucoup de style et d'enthousiasme. La comédienne belge pourrait décrocher enfin le prix convoité, mais en attendant, elle partage son bonheur avec une foule de comédiennes et comédiens prometteurs.

Le réalisateur de cette édition n'est autre qu'Eric Lartigau, celui à qui l'on doit La Famille Bélier. L'ex-compagnon de Marina Foïs - qui animait l'édition 2021 -, a la lourde mission de rendre cet événement le plus festif possible, lui qui est souvent critiqué pour son manque de rythme. Mais d'après la bande-annonce, les choses s'annoncent plutôt bien ! La 48e cérémonie des César du cinéma, vendredi 24 février 2023 en direct et en clair sur Canal+.