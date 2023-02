Virginie Efira face à Brad Pitt aux César : "Comme si j'étais la voisine qu'il croisait tous les jours", un secret bien gardé

Nommée à cinq reprises aux César, Virginie Efira est enfin repartie avec ce trophée qui lui faisait de l'oeil depuis tant d'années. Opposée à Fanny Ardant, Laure Calamy, Juliette Binoche et Adèle Exarchopoulos, l'actrice belge de 45 ans a remporté le César de la Meilleure Actrice pour Revoir Paris. Une consécration qu'elle n'a pas vécue seule mais avec l'homme qui partage sa vie, l'acteur Niels Schneider. Le couple a échangé un baiser passionné immortalisé par les caméras se trouvant dans la salle de l'Olympia. Ce César tant espéré, Virginie Efira l'a reçu des mains d'un autre vainqueur de la soirée : Benoît Magimel. L'acteur français a réussi l'exploit de remporter le César du Meilleur Acteur pour Pacifiction - Tourment sur les îles, une année seulement après l'avoir reçu pour De son vivant.

J'ai passé des années à me trouver naze

"Les fois précédentes, j'étais sure de rien n'avoir, mais cette année, je sentais qu'il y avait pus d'attente autour de moi. J'ai rassuré tout le monde : si j'échouais encore, je n'aurais pas besoin d'être consolée comme si j'étais une pauvre fille !", déclare ce dimanche Virginie Efira dans les colonnes du Journal du dimanche. Lors de cette soirée de consécration, elle a été félicitée par Jamel Debbouze qui lui a alors dit : "Tu es la bienvenue." "J'ai passé des années à me trouver naze et, j'ai mis du temps à ne plus avoir honte", ajoute l'actrice qui a débuté sa carrière en tant qu'animatrice.

La soirée de Virginie Efira a également été marquée par une rencontre de taille. Alors que David Fincher se trouvait à l'Olympia pour recevoir un César d'honneur récompensant son illustre carrière, le réalisateur a eu la surprise de voir Brad Pitt - qu'il a notamment dirigé dans Seven - sur scène. Et c'est Viriginie Efira qui a eu la mission d'annoncer l'acteur américain. La comédienne en dit plus sur cette rencontre marquante.

Virginie ? Gret to see you !

"Ca m'a quand même fait bizarre de voir Brad Pitt arriver en coulisses et me dire : 'Virginie ? Gret to see you !' comme si j'étais la voisine qu'il croisait tous les jours. Il est allé dîner au Fouquet's avec tout le monde après la cérémonie : on aurait dit un jeune espoir du cinéma français", partage Virginie Efira au JDD . Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que Brad Pitt n'était pas seul mais accompagné. En effet, l'ex d'Angelina Jolie avait convié sa ravissante et jeune compagne Ines de Ramon à le rejoindre, comme l'ont fait savoir nos confrères de Paris Match.

Ce n'est que peu de temps avant la cérémonie que Virginie Efira a été mise au courant de la présence de Brad Pitt, un secret qu'elle a très bien gardé, ne partageant l'information qu'avec une personne : sa mère.