"C'est lui qui s'est débranché..." : Un célèbre proche de Bernard Tapie fait des révélations sur sa fin de vie, Pascal Praud ému

Le décès de Bernard Tapie a marqué de nombreux Français mais aussi de nombreuses personnalités publiques. C'est notamment le cas de l'animateur Pascal Praud et du publicitaire Jacques Séguéla qui étaient tous les deux de grands amis de l'homme d'affaires. Ce lundi 3 avril 2023 dans L'heure des pros, alors qu'ils étaient en plein débat sur la fin de vie et le recours à l'euthanasie, les deux hommes sont revenus sur le cas de l'ancien Président de l'Olympique de Marseille.

Interrogé au sujet des derniers jours de son ami, Jacques Séguéla a fait une révélation de taille. Selon ses dires, c'est Bernard Tapie lui-même qui aurait mis fin à ses jours, avec l'accord de sa famille. "C'est lui qui s'est débranché. Il s'est débranché quand il a eu le résultat de son procès et qu'il a su que, de toute façon, il ne retrouverait jamais son argent... C'est lui-même qui s'est débranché, avec l'accord de sa femme bien entendu qui était juste à côté de lui", a-t-il assuré avec beaucoup d'émotions. Dans un silence de plomb, Pascal Praud a alors conclu que Bernard Tapie avait simplement arrêté son traitement et s'était laissé mourir. "Bien-sûr, oui c'est ça. Quand je dis 'débranché', ça veut aussi dire qu'il a arrêté tous ses médicaments", a ajouté Jacques Séguéla.

Une maladie douloureuse

Pour rappel, Bernard Tapie a appris en juin 2017 qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac et de l'oesophage. Trois mois plus tard, il décide de médiatiser son combat pour parler au nom de toutes les personnes atteintes. Après un traitement par chimiothérapie et une opération chirurgicale, il découvre que le cancer s'est étendu à ses poumons. En avril 2021, on lui découvre des métastases aux reins et au cerveau. Il s'éteint finalement le 3 octobre 2021, dans son hôtel particulier parisien, à l'âge de 78 ans.

Sa mort a provoqué une vive émotion en France. Pendant plusieurs jours et même semaines, les hommages ont plu sur les réseaux sociaux et à la télévision. Le club de l'Olympique de Marseille lui a même érigé une chapelle ardente sur la pelouse du Stade Vélodrome. Pendant 24h, les fans ont pu se recueillir sur son cercueil avant que ce dernier ne soit inhumé au cimetière de Mazargues...