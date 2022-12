Amel Bent en crop top : photo avec son fils et ses filles aux looks beaucoup plus sages

Chanteuse et autrice-compositrice de renom, Amel Bent profite des fêtes de fin d'année en famille, à l'image de nombre de stars françaises et internationales. Des moments privilégiés auprès de ses proches que la célèbre artiste française, qui a accouché en avril dernier de son troisième enfant, un magnifique petit garçon nommé Zayn, n'hésite pas à partager sur ses réseaux sociaux.

Pourtant, l'année 2022 n'a pas dû être de tout repos pour la star de la chanson. Le père de ses enfants, Patrick Antonelli, a été incarcéré le 3 mai dernier au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine. Il a été libéré au début du mois de juillet.

Les fêtes de fin d'année sont donc l'occasion parfaite pour se retrouver tous ensemble pour l'artiste, avec ses trois enfants, tous issus de son union avec l'homme d'affaires. Car avant Zayn, ce sont deux adorables petites filles, Sofia née le 4 février 2016 et Hana née le 17 octobre 2017, qui ont vu le jour.

Heureuse et épanouie, elle laisse son ventre apparent

Mais Amel Bent n'est pas du genre à se laisser abattre. Celle qui est devenue l'une des artistes les plus inspirantes de sa génération, devenant un véritable symbole dans la lutte contre le harcèlement et dans l'acceptation de soi, partage ses moments d'intimité sur Instagram. On peut l'apercevoir, ventre apparent, se prendre en photo dans un miroir. Elle a également partagé un cliché avec Sofia et Hana, tout en prenant bien soin de dissimuler leurs visages (voir le diaporama).

Malgré les critiques et les commentaires négatifs qu'elle a pu recevoir au fil des années, Amel Bent, véritable star de la scène musicale française, reste fière d'exposer son corps lorsqu'elle se prend en photo. Elle demeure un exemple pour de nombreuses femmes, qui la suivent avec passion sur les réseaux sociaux. Indépendante et confiante, la chanteuse de 37 ans continue de s'exprimer librement en cette fin d'année 2022. Pour le meilleur.