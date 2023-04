Arthur papa : rare photo de son fils Aaron et sa fille Manava, plus complices que jamais

Arthur, ou Jacques Essebag de son vrai nom, est l'heureux papa de trois enfants. Le premier est un jeune homme né en 1997 et prénommé Samuel. Sa mère est l'actrice Léa Vigny avec qui l'animateur a eu une première relation. Le second est aussi un garçon, né en 2009 et prénommé Aaron. Il est le fruit de l'amour entre Arthur et Caroline Nielsen, une mannequin danois qui a été la compagne de l'animateur de 2008 à 2012. Aujourd'hui, Arthur est marié avec la sublime Mareva Galanter, élue Miss France 1999. Ensemble, ils ont une petite fille, née en 2015 et prénommée Manava.

Bien qu'il ne parle pas souvent de ses enfants dans les médias et ce, afin de les protéger un maximum, Arthur se veut un papa très complice. Sur son compte Instagram il poste régulièrement des photos de sa progéniture mais prend toujours soin de dissimuler leurs visages. Ainsi, Aaron et Manava, les deux plus jeunes, grandissent ensemble mais sont toujours photographiés de dos par leur père. Ce lundi 10 avril 2023, l'animateur de Vendredi tout est permis a posté un nouveau cliché du petit duo en story de son compte Instagram. De dos comme toujours et contemplant la mer, le frère et la soeur se tiennent bras dessus bras dessous dans un geste tendre de complicité. "Mes vies", écrit Arthur en légende, plus fier que jamais de ses enfants.

Une histoire d'amour solide

Pour rappel, Arthur et Mareva Galanter se sont rencontrés pour la première fois sur un plateau de télévision. À ce moment, l'ancienne reine de beauté était cependant en couple avec Jean-Charles de Castelbajac depuis presque dix ans. Rapidement, elle quitte cependant son compagnon pour vivre une nouvelle histoire d'amour avec le célèbre animateur de TF1. Fou amoureux l'un de l'autre, ils ont leur fille Manava en 2015 et se marient en toute intimité en août 2017. Ils n'avoueront leur union que cinq ans plus tard, en 2022, via leurs comptes Instagram.

Depuis, les amoureux vivent sur leur petit nuage et prennent soin de leur petite famille tout en restant discrets.