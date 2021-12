Catherine Ringer réapparaît enfin, après son inquiétant malaise...

Entre les NRJ Music Awards et les Victoires de la Musique, il y a les Grands Prix Sacem ! Le 6 décembre 2021, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a remis ses récompenses de l'année lors d'une cérémonie organisée à Neuilly-sur-Seine. L'occasion pour Catherine Ringer de réapparaître après son inquiétant malaise...

Souriante et visiblement en forme, l'interprète des Rita Mitsouko a notamment remis son Grand Prix de l'auteur-réalisateur de l'audiovisuel à Philippe Gautier. L'artiste de 64 ans a également pu croiser Barbara Pravi (la finaliste de l'Eurovision, récompensée pour son titre Voilà), M. Pokora (reparti avec le Grand Prix de la SDRM pour la chanson Tombé), Slimane, Lous and the Yakuza, le compositeur Renaud Rebillaud ou encore Youssoupha.

Cette apparition de Catherine Ringer devrait rassurer ses fans tant on l'avait quittée mal en point... Le 25 novembre dernier, alors qu'elle se produisait sur la scène du Forum de Liège, en Belgique, l'artiste avait fait un malade en début de soirée et s'était effondrée sous les yeux de son équipe et du public. Se relevant tant bien que mal au bout de quelques secondes, encouragée par les applaudissements des spectateurs, elle avait lancé en sanglots : "Je ne peux pas chanter". L'ex-compagne de Fred Chichin avait ensuite été escortée dans sa loge par son équipe et le concert avait été annulé.

L'été dernier déjà, l'interprète de Marcia Baïla avait été contrainte d'annuler plusieurs dates après avoir contracté le coronavirus. Malgré tout, c'est en forme qu'elle s'était produite sur la scène de l'AccorHotels Arena pour le concert hommage à Johnny Hallyday.

Palmarès des Grands Prix Sacem 2021 :

Grand Prix du répertoire jeune public : Isabelle ABOULKER

Grand Prix de la musique classique contemporaine (carrière) : Jean-Louis AGOBET

Grand Prix de la chanson française (créateur-interprète) : Matthieu CHEDID

Grand Prix des musiques électroniques : MOLECULE

Grand Prix de l'édition musicale : ENCORE MERCI Juliette METZ et David SECHAN

Grand Prix du jazz : Renaud GARCIA FONS

Grand Prix de l'auteur-réalisateur de l'audiovisuel : Philippe GAUTIER

Grand Prix du répertoire Sacem à l'export : L'IMPERATRICE

Prix Francis Lemarque de la révélation : LOUS & THE YAKUZA

Prix Spécial de la Sacem : KASSAV'

Grand Prix de la musique pour l'image : Erwann KERMORVANT

Grand Prix de l'humour : Camille LELLOUCHE

Grand Prix des musiques urbaines : YOUSSOUPHA

Grand Prix des musiques du monde : Bachar MAR-KHALIFE

Prix Rolf Marbot de la chanson de l'année : " Voilà " par Barbara Pravi

Grand Prix de la chanson française (créateur) : Renaud REBILLAUD

Grand Prix de la musique classique contemporaine (jeune compositeur) : Claire-Mélanie SINNHUBER

Prix de l'oeuvre internationale de l'année : " BLINDING LIGHTS " par The Weeknd

Grand Prix de la SDRM attribué à : "TOMBE" de M. POKORA