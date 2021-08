Cédric Jubillar en prison : pourquoi a-t-il porté plainte ?

C'est une affaire qui agite la presse et l'opinion publique depuis plus de 8 mois maintenant. Le 16 décembre dernier, Delphine Jubillar disparaît sans laisser de traces et depuis ce jour, personne ne sait où se trouve la jeune femme de 33 ans. Un véritable mystère toujours d'actualité aujourd'hui puisque l'enquête se poursuit et qu'un suspect principal s'est dégagé au fil des mois : Cédric Jubillar, le mari de Delphine.

Inculpé pour meurtre et incarcéré à la prison de Seysses depuis le 18 juin dernier, l'artisan plaquiste de 34 ans n'a de cesse de clamer son innocence dans cette histoire. En instance de divorce au moment des faits et désormais en couple avec une certaine Séverine, Cédric Jubillar est vu comme le principal suspect, même si aucune preuve ne permet de l'accuser aujourd'hui. Pourtant, sur les réseaux sociaux, le père de deux enfants est particulièrement ciblé et selon son avocat, Me Jean-Baptiste Alary, il vient de déposer plainte pour des "menaces de mort", dans des propos rapportés par Le Figaro.

Son avocat précise également que c'est lui-même et pas Cédric Jubillar qui a rédigé la plainte, assurant qu'il n'a déposé qu'une seule plainte malgré les très nombreux messages de haine reçus par le jeune homme au caractère bien particulier. Toujours incarcéré, celui qui a demandé sa remise en liberté continue d'intéresser les enquêteurs. Sa nouvelle compagne est elle persuadée de son innocence, ce qui n'est pas le cas des proches de Delphine.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

