Charlene de Monaco vit-elle avec Albert au palais ? Une proche apporte de nouveaux éléments...

Le 8 novembre 2021, Charlene de Monaco est enfin rentrée à Monaco après six mois passés en Afrique du Sud. L'ancienne championne de natation de 43 ans était retournée dans son pays natal pour une action humanitaire, participer à la sauvegarde des rhinocéros, mais n'avait pu rentrer en raison de sérieux problèmes ORL. Touchée par une infection qui l'a contrainte à subir plusieurs opérations sous anesthésie générale, l'épouse du prince Albert ne pouvait plus voyager, une longue absence de 6 mos marquée par plusieurs rendez-vous manqués comme la célébration de ses 10 ans de mariage avec Albert ou encore la rentrée de leurs jumeaux Jacques et Gabriella, 6 ans, en CP. Les enfants ne seraient aujourd'hui plus dans leur école mais suivraient un enseignement à domicile selon de récentes informations.

Trois jours après le retour de la princesse Charlene de Monaco , un membre de sa famille avait laissé sous-entendre qu'elle ne vivrait pas avec Albert. Ce proche n'est autre que Chantell Wittstock, la belle-soeur de Charlene de Monaco, qui s'occupe notamment les relations publiques de sa fondation en Afrique du Sud. ce n'est pas "encore clair", avait fait savoir cette dernière au DailyMail, quant à savoir si Albert et Charlene de Monaco vivaient à nouveau ensemble. "La princesse Charlene de Monaco pourrait ne pas vivre avec son mari au palais princier suite à son retour à la maison et n'a pas pour plan de revenir immédiatement sur le terrain pour des évènements publics", avait de son côté avancé le DailyMail. Le taloïd britannique avait également ajouté que la maman de Jacques et Gabriella vivait "un modeste appartement de deux chambres au-dessus d'une ancienne chocolaterie, à 300 mètres du palais", et qu'elle l'occupait même avant de partir en Afrique du Sud.

Se retrouvant mêlée à la rumeur selon laquelle sa belle-soeur et son époux ne vivraient pas sous le même toit, Chantell Wittstock s'est à nouveau exprimée, pour rétablir la vérité. La princesse Charlene est "extrêmement heureuse d'être de retour à la maison avec sa famille" et "elle restera avec son mari et leurs enfants" a-t-elle déclaré au média sud-africain News24, repris par le DailyMail. Une nouvelle intervention qui devrait ainsi mettre les choses au clair.

Tandis que la fête nationale monégasque aura lieu le 19 novembre prochain, la question est maintenant de savoir si Charlene de Monaco y participera. La princesse n'a pas suivi son époux à Dubaï à l'occasion de l'Exposition universelle. Le prince Albert était accompagné de sa soeur Stéphanie de Monaco mais également de son neveu Louis Ducruet, accompagné de sa femme Marie, mais également de sa nièce Camille Gottlieb.