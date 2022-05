Disparition de Delphine Jubillar : le comportement des voisins interroge... "Le silence vous rend complice"!

Difficilement, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar avance. Mais après dix-sept mois, l'entourage de l'infirmière de Cagnac-les-Mines, mère de deux jeunes enfants, a de plus en plus de mal à accepter son absence inexpliquée. Des amies de la jeune femme très appréciée ont mis en place une page Facebook qui lui est consacrée. Elle porte son nom de jeune fille, Aussaguel, car ses proches ne voulaient certainement pas qu'apparaisse celui de son époux, avec qui elle était en procédure de divorce et qui est le suspect numéro 1, actuellement en détention provisoire depuis près d'un an. Le 23 mai 2022, elles ont lancé un message puissant pour inciter toutes les personnes qui ont des informations à contacter les autorités.

"Le silence vous rend complice. Si c'était votre fille, votre soeur, votre amie, vous supplierez les personnes de parler ! Alors, nous, nous vous supplions de parler. Il n'est pas possible que Delphine ait disparu sans que personne n'ait rien vu ou entendu. Parlez, même anonymement", peut-on lire sur Facebook. "17 mois ! Ça suffit maintenant ! Il y a bien quelqu'un qui a entendu, vu ou qui sait quelque chose." Quelques jours plus tard, un nouvel appel, déchirant, a été lancé : "Dites la vérité, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amies, pour tous ceux que j'ai aimé."

L'entourage de Delphine Jubillar née Aussaguel est très actif depuis le premier jour de sa disparition. Recherches aux côtés des forces de l'ordre, marches blanches et messes en hommage à la jeune femme se sont succédées. Plusieurs personnes qui connaissaient bien la jeune femme ont accepté de témoigner face caméra, pour BFMTV ou encore dans le documentaire diffusé sur RMC Story, coréalisé par le journaliste spécialiste de l'affaire, Ronan Folgoas. L'objectif est de montrer l'autre version que celle qui est présentée par son mari, clamant son innocence et arguant qu'elle était partie en pleine nuit promener ses chiens.

Pour l'avocat des membres de la famille de Delphine, le mobile présumé de ce coupable idéal est clair : "Cédric Jubillar apparaît comme un mari jaloux de manière compulsive qui voyait sa femme lui échapper. Comprenant qu'il n'y avait plus de marche arrière possible et qu'il ne pourrait jamais la reconquérir, il serait passé à l'acte." Des voisines ont fait part à la police le fait qu'elles ont entendu des cris stridents le dernier soir où l'infirmière a été vue. D'autres ont souligné l'étrange changement d'orientation de la voiture garée du couple Jubillar le matin qui a suivi la nuit de sa disparition.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.