Elizabeth II : Un de ses gardes du corps arrêté pour possession de cocaïne

Avec des millions sur son compte en banque, des habits colorés, une immense communauté de fans et maintenant des proches mêlés à un trafic de drogues dures, la reine Elizabeth II ressemble de plus en plus à 6ix9ine. Plus sérieusement, l'un des gardes du corps de la Queen a été arrêté après que de la "poudre blanche" a été retrouvée dans une salle de bain du palais St James dédiée au personnel.

En tout, cinq sacs de cocaïne et quatre de kétamine ont été retrouvés parmi les affaires de ce garde "d'élite", après des fouilles dans sa chambre et sa voiture, stationnée près du palais de Buckingham. La quantité exacte n'a été précisée. Le Coldstream Guard - dont l'identité n'a pas été dévoilée - a été arrêté mardi par la Royal Military Police. Il ne participera pas aux cérémonies officielles jusqu'à la fermeture définitive de l'affaire.

Une information du Daily Mail confirmée par un porte-parole de l'armée britannique. "Nous pouvons confirmer qu'un soldat des Coldstream Guards a été arrêté pour soupçon d'usage de drogues par la Royal Military Police. Il serait inapproprié de commenter l'incident", a-t-il été précisé, de source officielle.

La reine Elizabeth, âgée de 94 ans, ne devrait pas vraiment être affectée par cette affaire de détention de drogues. La souveraine doit être en train de profiter son été et de ses corgis, avec son mari le prince Philip. Le 10 juin dernier, il a d'ailleurs fêté ses 99 ans. Pour l'occasion, les époux posaient ensemble pour un rare portrait au château de Windsor.