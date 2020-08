Élodie Gossuin : Un nouveau bébé dans sa vie, 1re photo et prénom révélé

"Quel INSTINCT ! Si petite et déjà si grande... Tu imposes ton style avec une venue au monde 7 ans jour pour jour après notre premier voyage en Belgique", écrit Charlotte. Et de préciser le poids ainsi que le joli prénom donné à la fillette : "3kg480, SUZON." La petite Suzon a déjà une grande soeur et un grand frère qui l'attendent avec impatience, à en croire la photo postée en story par Charlotte.

Rappelons que la grossesse de la sportive Amélie avait été annoncée par Élodie Gossuin en juillet dernier alors que l'animatrice prenait la pose au côté de sa soeur au ventre très arrondi. Si elle semble aux anges à l'idée d'accueillir sa petite nièce, la jolie blonde de 39 ans est également comblée par ses deux paires de jumeaux : Jules et Rose (12 ans), Léonard et Joséphine (6 ans).

Impatiente de rencontrer Suzon, Élodie Gossuin ne souhaite toutefois pas retenter l'expérience de la maternité. "J'adorerais dans l'absolu être encore enceinte, donner la vie parce que c'est merveilleux. Après, j'ai conscience qu'il faut pouvoir être présente pour chacun d'entre eux et j'ai l'impression que je n'y arriverais pas. Mais quand je n'avais que deux enfants, c'est ce que je disais déjà et, finalement, cette envie irrépressible d'être à nouveau enceinte a pris le dessus, nous avait-elle confié l'année dernière. Donc j'ai 38 ans, c'est encore possible ! Mais je ne pense pas. Il y a plus de chances que je me fasse ligaturer les trompes la semaine prochaine que de vous annoncer que je suis enceinte."