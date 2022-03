Harry et Meghan Markle moqués par une célèbre humoriste lors des BAFTA Awards !

Une pique qu'elle n'a pas sorti de nulle part, puisque l'interview a été nommée plusieurs fois, notamment aux Television Critics Awards, Primetime Emmy Awards et aux People's Choice Awards, et avait décroché des scores d'audience absolument exceptionnels. Et Rebel Wilson ne s'est pas arrêtée là : après le Prince Harry, c'est le Prince Andrew qui a été visé par ses blagues.

Autre personnalité controversée de la famille royale, celui-ci s'est fait très discret ces derniers temps après qu'une enquête ait été ouverte pour complicité dans l'affaire Jeffrey Epstein. Pour éviter le procès, celui-ci a fait un don énorme de près de 13 millions de dollars à une association de victimes. Lors d'une interview, en 2019, il s'était défendu en disant qu'il avait mangé une pizza avec sa fille Beatrice le jour où il était supposé avoir rencontré la jeune Virginia, son accusatrice principale.

Un alibi plutôt faible et qui a bien fait rire Rebel Wilson. "Alors, je me suis dit que j'allais faire un show musical, lorsqu'on m'a annoncé que je serai la présentatrice, et je voulais faire une référence au Prince Andrew. Oh, non, les gars, ce n'est pas ce que vous pensez ! J'étais sur des rollers, et cela se serait appelé Pizza Express ! Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire, je vais garder ma voix pour la suite de Cats".

Une petite blague qui n'a pas dû faire rire tout le monde !