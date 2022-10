Helena Noguerra en couple : coupure avec son amoureux secret pour vivre "d'amour et d'eau fraîche"

Helena Noguerra, qui jongle entre télévision, cinéma, théâtre, romans et musique, s'est consacré dernièrement à ce domaine. En effet, elle vient de sortir son 8e album solo, Fleurs bleues/noces noires. Une oeuvre autoproduite pour l'artiste qui se sent bien à 53 ans, forte de son expérience et de la confiance en elle qu'elle a acquise au fil des années. Dans Le Parisien, elle est revenue sur son travail, offrant par la même occasion des confidences intimes, notamment sur son couple.

"Je me sens plus puissante. Au lieu de pleurer sur ce qu'on perd, regardons ce qu'on gagne : l'expérience, la force, le recul, le calme. Je n'ai plus peur de chanter, j'arrive à me poser, vraiment", confie dans un premier temps la petite soeur de Lio. Pour réussir à livrer son album, Helena Noguerra s'est aussi ressourcée personnellement. Elle s'est ainsi "mise sur off", pour vivre "d'amour et d'eau fraîche" pendant quatre mois avec son amoureux. Elle prend bien soin de garder le nom de son compagnon secret, mais divulgue la place importance qu'il a dans son existence : "Je voulais montrer que je pouvais tout faire seule. Mais la solitude, c'est mieux à deux."

Maman de Tanel Derard, musicien et mannequin de 31 ans qui est désormais papa, Helena Noguerra a vécu pendant huit années avec Philippe Katerine avant de partager la vie du cinéaste belge Fabrice Du Welz. Elle s'est séparé du réalisateur d'Alléluia en 2019 après quatre années d'idylle.

Au mois de juin 2023, on la retrouvera dans un conte fantaisiste, Un dernier rêve pour la route qu'elle a écrit. Polyvalente et multitâche, elle explique son hyperactivité dans Le Parisien, et comment elle arrive à la canaliser : "J'ai trop d'angoisses pour ne faire qu'une seule chose. Je vise le rien et je me suis mise à la méditation pendant le confinement et ça me réussit. J'en pratique vingt minutes par jour, j'ai compris le sens du mot respiration. J'ai appris à me connecter à moi."