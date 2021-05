Hélène Rollès maman : elle évoque les difficultés de l'adoption, "un véritable chemin de croix"

C'est à peine croyable. Extrêmement discrète dès qu'il s'agit de sa vie privée, Hélène Rollès a accepté d'amener ses deux enfants, June et Marcus, sur le tournage de la série Les Mystères de l'amour. Mieux : ils ont incarné deux jeunes orphelins dans le programme de TMC, à la grande surprise des téléspectateurs le 25 avril dernier. "Ils me le demandaient depuis longtemps et j'avais, jusque-là, toujours refusé, explique-t-elle au magazine Gala. Mais l'occasion s'est présentée. Jean-Luc Azoulay leur a écrit un petit rôle et ainsi, ils ont pu constater que mon travail n'est pas si facile que ça. Ils aimeraient bien renouveler l'expérience. Sans le stress des débuts. Si Jean-Luc leur redonne un rôle, pourquoi pas. Mais pour l'instant, la priorité, c'est l'école."

Une parenthèse inattendue pour June et Marcus, 12 et 10 ans. D'autant qu'ils grandissent loin, très loin du star system, des studios de Cergy-Pontoise et de tous les fans qui sauteraient au cou de leur maman s'ils la croisaient dans la rue. La petite famille vit paisiblement dans la Sarthe, dans une maison nichée au milieu d'une forêt. "J'ai besoin de me protéger pour me sentir bien, précise celle qui a grandi devant les caméras. Et la solitude ne me dérange pas, même si, rassurez-vous, j'ai une vie sociale. Mais j'apprécie les pauses, les temps calmes en communion avec la nature. Et puis ici, je n'ai pas de distance à respecter avec les chevreuils. Donc tout va bien."

L'adoption a été un véritable chemin de croix

Hélène Rollès a adopté June et Marcus il y a près de dix ans à Addis-Abeba, en Ethiopie. Si la maternité lui apporte une immense dose de bonheur, elle se souvient avec une petite boule au ventre des nombreuses démarches nécessaires pour accéder à la vie de famille. "L'adoption a été un véritable chemin de croix, regrette l'acolyte de Patrick Puydebat. Elle a pris six longues années. Il faut s'armer de courage et de détermination, mais après, on est récompensé. J'ai beaucoup de chance de les avoir auprès de moi. Tous ceux qui les connaissent me disent qu'ils sont extra, enthousiastes, joyeux. Oui, je suis très heureuse d'être maman !" Le 30 mai 2021, l'actrice célèbrera, avec ses deux enfants, la Fête des mères. C'est sans doute, là, le plus beau des cadeaux...

Retrouvez l'interview d'Hélène Rollès dans le magazine Gala, n°1459 du 27 mai 2021.